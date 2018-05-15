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МИД: Россия продолжит настаивать на недопустимости политизации вопросов прав человека
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МИД: Россия продолжит настаивать на недопустимости политизации вопросов прав человека 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Москва продолжит отстаивать позицию по недопустимости политизации вопросов прав человека, выступает против их использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ по итогам рассмотрения третьего доклада России о соблюдении страной международных обязательств в правозащитной сфере в рамках 30-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека.
В ходе заседания российская делегация подробно информировала международное сообщество о новых шагах и дополнительных мерах в сфере защиты прав человека. «Многие страны приветствовали российский опыт в области борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью, профилактики этих явлений, в том числе в ходе международных спортивных состязаний, включая предстоящий чемпионат мира по футболу, — указали в дипведомстве. — К сожалению, несколько делегаций, включая США, Великобританию, Украину, Грузию, Канаду, Австралию и государства Прибалтики, высказали ряд политизированных суждений, отметились безосновательными обвинениями и предвзятыми оценками. Некоторые из этих стран попытались возложить на Россию ответственность за происходящее в соседних государствах, в том числе Абхазии, Южной Осетии и на юго-востоке Украины».
"Намерены и далее проводить последовательную линию на недопустимость политизации вопросов прав человека и использования их в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, продвигать постулат о том, что деятельность в правозащитной сфере должна строиться исключительно на основе равноправного сотрудничества и взаимоуважительного диалога, — подчеркнули в МИД РФ. — Универсальный периодический обзор в Совете ООН по правам человека — весьма эффективный механизм для такого сотрудничества, и рассмотрение российского доклада стало тому весомым дополнительным подтверждением".
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