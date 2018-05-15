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В Баку представители 16 стран обсудили безопасность на транспорте
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В Баку представители 16 стран обсудили безопасность на транспорте 

Мир24 28 минут назад
В Баку собрались руководители независимых органов расследования происшествий на транспорте. Встреча под эгидой Международной ассоциации по безопасности на транспорте проходит в столице Азербайджана впервые, сообщает «МИР 24».
Гости из 16-ти стран обсуждают вопросы регионального сотрудничества и обеспечения безопасности полетов.
Участникам заседания показали новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Гейдар Алиев». В частности, современную систему навигации.
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