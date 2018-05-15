Армяне должны осознать, что у них есть шанс преобразовать свою родину

В последние несколько недель мы наблюдаем беспрецедентный случай того, как внимание всего мира оказалось приковано к Армении , к бывшей советской республике на Южном Кавказе, не имеющей выхода морю. Десятки тысяч граждан, разочарованных несправедливым обществом и неэффективной экономической моделью, вышли на улицы, чтобы мирно протестовать за лучшее и более демократическое будущее.

Премьер-министр и бывший президент Серж Саргсян безоговорочно отказался от власти после общенациональных стачек, капитулировав перед убедительным голосом армянского народа. Стоит отдать ему должное, он ушел после 10 лет пребывания на высшем государственном посту без кровопролития или гражданских беспорядков.

Во вторник, после решающего голосования в парламенте, возглавивший «бархатную» революцию оппозиционный политик Никол Пашинян был объявлен премьер-министром. Это завершает длинную, трудную главу и открывает новую, наполненную возможностями и неуверенностью. Армения может стать маяком для других народов, если успешно трансформирует свое правительство, поддерживая мир и соблюдая свою новую конституцию.

Это важный для Армении момент. Через четверть века после обретения независимости молодая республика остается уязвимой, равно как и состояние армянской идентичности во всем мире. У нас есть редкая и неожиданная возможность превратить нашу страну в динамичную, современную, безопасную, мирную и прогрессивную родину глобальной нации.

Важно отметить, что победил не один человек, а целая нация и особенно наша молодежь. Я помню, как 30 лет назад, будучи молодым человеком, тоже принял участие в подобных массовых протестах, поскольку меня расстраивал сложившийся статус-кво. Изменения, которые произошли с тех пор, не оправдали ожиданий. Наше время должно стать другим.

Недовольные молодые люди должны быть услышаны, чтобы они согласились остаться в Армении и способствовать успеху нации. Если эйфория снова сменится разочарованием, мы можем стать свидетелями эмиграции всего следующего поколения. Наша маленькая и хрупкая экономика не может противостоять дальнейшей утечке мозгов.

Более того, те, кто вышли праздновать смену власти на улицы, должны быть реалистичными. Проблемы Армении не будут решены за одну ночь. Никто не должен верить тем, кто обещают быстро привлечь миллиарды долларов инвестиций. Вместо этого мы должны повысить конкурентоспособность нашей страны, чтобы процветать в мировой экономике.

Будучи гордым членом этой диаспоры, я стремлюсь в течение многих лет добиваться системных перемен в Армении от имени нового поколения. Именно поэтому вместе с моим армяно-американским партнером Нубаром Афеяном я стал соучредителем инициативы «Армения-2020», чтобы использовать глобальные знания и создавать сценарии, благодаря которым страна могла бы достичь яркого будущего.

Для экономического развития потребуется долгосрочная стратегия, которая поможет сбалансировать экономику, поставив ее на рельсы устойчивого, всеобъемлющего, при этом не истощающего экологические ресурсы роста.

Совершенно ясно, что должен делать новый премьер-министр Армении.

Во-первых, господин Пашинян должен использовать навыки и энтузиазм армян по всему миру, поощряя их содействие ускорению экономического роста Армении. В стране проживает менее трети всех армян мира. Сейчас для нашей родины настало идеальное время, чтобы проверить связь со своими эмигрантами и попросить их помочь в построении на долгий срок процветающего общества.

Во-вторых, он должен добросовестно отрабатывать предоставленный ему мандат. Граждане Армении хотят, чтобы динамичная, богатая страна была предана идеям правосудия, свободы и равных возможностей. Наш народ не хочет, чтобы одна олигархия сменила другую. Новое правительство должно качественно отличаться от предыдущего.

В следующем месяце сотни гуманитарных лидеров встретятся в армянской столице Ереване , когда моя организация будет присуждать свою ежегодную премию «Аврора». Ей награждают тех, кто пришел на помощь нашим предкам во время геноцида армян в начале XX века.

Надеюсь, что в этом году церемония совпадет с началом новой эры, в которой граждане Армении и представители диаспоры смогут гордиться своей постоянно меняющейся нацией.