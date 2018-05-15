Ветеран Великой Отечественной разбился насмерть в Осетии

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Никифорович Овечкин из Владивостока разбился вместе со своей дочерью в дорожно-транспортном происшествии в Осетии, куда он мечтал попасть всю свою жизнь.

Отметим, что Овечкин в этом году поехал во второй раз в Осетию, откуда пришла в его семью похоронка о том, что в боях за Владикавказ героически погиб его отец, пишет ИА PrimaMedia.

Во время поездки в Осетию ветеран посетил Совет ветеранов и места боевой славы. После визита Овечкина в социальных сетях была создана специальная группы, где ее участники поздравляли друг друга с праздниками и планировали очередной приезд в Осетию.

В этом году ветеран приехал в Осетию для прохождения лечения и отдыха в санатории. Кроме того, он планировал встретиться со знакомыми и совершить поездки в новые места.

Однако, по дороге в Минеральные воды произошла авария, в которой погиб ветеран и его дочь Валентина.