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Ветеран Великой Отечественной разбился насмерть в Осетии
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Ветеран Великой Отечественной разбился насмерть в Осетии 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Никифорович Овечкин из Владивостока разбился вместе со своей дочерью в дорожно-транспортном происшествии в Осетии, куда он мечтал попасть всю свою жизнь.
Отметим, что Овечкин в этом году поехал во второй раз в Осетию, откуда пришла в его семью похоронка о том, что в боях за Владикавказ героически погиб его отец, пишет ИА PrimaMedia.
Во время поездки в Осетию ветеран посетил Совет ветеранов и места боевой славы. После визита Овечкина в социальных сетях была создана специальная группы, где ее участники поздравляли друг друга с праздниками и планировали очередной приезд в Осетию.
В этом году ветеран приехал в Осетию для прохождения лечения и отдыха в санатории. Кроме того, он планировал встретиться со знакомыми и совершить поездки в новые места.
Однако, по дороге в Минеральные воды произошла авария, в которой погиб ветеран и его дочь Валентина.
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