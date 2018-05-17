В Тбилиси в День семьи проходит шествие в центре города: кадры акции

Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры шествия в центре Тбилиси в День сплоченности и святости семьи День сплоченности и святости семьи отмечают в Тбилиси шествием от площади Роз до Кафедрального собора Святой Троицы — Самеба.