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День грузинского костюма отметили в Тбилиси шествием в центре города
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День грузинского костюма отметили в Тбилиси шествием в центре города 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
День национального костюма отметили костюмированным шествием по кварталу «Новый Тифлис» в исторической части Тбилиси. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило красочное мероприятие
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