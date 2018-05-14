На Ставрополье посеяли яровых на 3% больше прошлогоднего

ПЯТИГОРСК , 14 мая. / ТАСС /. На Ставрополье завершили сев яровых, площади увеличены на 3%, по сравнению с 2017 годом, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края со ссылкой на первого заместителя председателя правительства края Николая Великданя.

"В хозяйствах региона завершен сев яровых культур — засеяно 985 тыс. га, что на 3% больше, чем в прошлом году. Кроме того, засеяно 188 тыс. га кукурузы, 285 тыс. га подсолнечника, 35 тыс. га сахарной свеклы", — сказал на заседании краевого правительства Великдань, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Как сообщалось, также из посеянных 1922 тыс. га озимых культур взошло 100%, и 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По состоянию на 10 мая на первое полугодие накопили свыше 143 тыс. тонн минеральных удобрений или 126% от потребности. В этом году проведение весеннего сева, с учетом приобретения семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, техники и запасных частей обошлось в около 13,7 млрд рублей.