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На Ставрополье посеяли яровых на 3% больше прошлогоднего
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На Ставрополье посеяли яровых на 3% больше прошлогоднего 

ТАСС 2 часа назад
ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. На Ставрополье завершили сев яровых, площади увеличены на 3%, по сравнению с 2017 годом, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края со ссылкой на первого заместителя председателя правительства края Николая Великданя.
"В хозяйствах региона завершен сев яровых культур — засеяно 985 тыс. га, что на 3% больше, чем в прошлом году. Кроме того, засеяно 188 тыс. га кукурузы, 285 тыс. га подсолнечника, 35 тыс. га сахарной свеклы", — сказал на заседании краевого правительства Великдань, слова которого приводит пресс-служба главы региона.
Как сообщалось, также из посеянных 1922 тыс. га озимых культур взошло 100%, и 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По состоянию на 10 мая на первое полугодие накопили свыше 143 тыс. тонн минеральных удобрений или 126% от потребности. В этом году проведение весеннего сева, с учетом приобретения семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, техники и запасных частей обошлось в около 13,7 млрд рублей.
В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн тонн зерна, в то время как рекорд края, установленный в 2016 году, составил 9,2 млн тонн, собственные потребности регион обеспечивает полностью. На экспорт было направлено около 5,5 млн тонн зерна. Основными странами-импортерами выступают Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран.
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