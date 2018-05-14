Пашинян: Армения будет выполнять договоренности ЕАЭС

Об этом глава правительства Армении заявил, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Сочи 14 мая. Никол Пашинян также подтвердил отсутствие планов у нового руководства страны по изменению внешнеполитического курса Армении.

Пашинян также выразил надежду на то, что взаимодействие в рамках ЕАЭС позволит повысить уровень жизни граждан отдельных стран в дальнейшем.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Уважаемые главы государств! Как вам известно, в Армении произошла мирная смена власти, о чем вы, полагаю, хорошо осведомлены. Мы сегодня уже сформировали Правительство, программа которого в концептуальном плане не будет предусматривать реверсов на внешнеполитическом треке.

Подтверждаю полную приверженность международным обязательствам, взятым Республикой Армения, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Мы настроены на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС и в интересах практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также внедрения преференциальных режимов экономического сотрудничества, регламентированных правом Союза.

Имеющаяся по части ЕАЭС в армянском обществе дискуссия обусловлена тем, что решение вопросов администрирования, перехода на новые, общие механизмы регламентации, наличие различных препятствий и барьеров, и изъятий пока не оправдывают ожиданий бизнеса незамедлительно получить конкретные и осязаемые преимущества, заложенные в основу идей евразийской интеграции.

Полагаю, что совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении видимых с каждым днем результатов могли бы уменьшить охват таких дискуссий. Армения в этом заинтересована и исходит из того, что необходимо прежде всего обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, сделать акцент на высокие и новые технологии, обеспечить на деле равные условия для хозяйствующих субъектов, найти развязки по тем актуальным вопросам, которые напрямую влияют на качество жизни.

Уважаемые главы государств! Прежде чем остановиться на двух-трех вопросах повестки дня, отмечу, что армянская сторона готова поддержать принятие всех согласованных к заседанию документов. По части вопросов, относящихся к деятельности ЕАЭС по внешнему контуру, отмечу, что проект положения о статусе наблюдателя после долгих согласований, по нашему мнению, получился выверенным, и главное, всецело вытекающим из договора о Союзе.

В заключение хотел бы выразить надежду, что дальнейшее взаимодействие стран Евразийского союза будет ориентировано на достижение развития посредством создания комфортных условий для предпринимательства и инвестиций, повышения уровня жизни граждан». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]