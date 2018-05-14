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Через Оренбургскую область пройдет автопробег «Победа без границ»
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Через Оренбургскую область пройдет автопробег «Победа без границ» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Участники мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне, проедут через Оренбургскую область 17 и 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в сообщении, в четверг, 17 мая, участников пробега встретят в селе Октябрьское Октябрьского района, после чего колонна направится в Оренбург, где в этот же день торжественно проедет по улицам города. В пятницу, 18 мая, в областном центре в парке «Салют, Победа!» состоится возложение венков и цветов.
«В общей сложности дистанция маршрута по Оренбургской области составит 420 км», — отмечается в сообщении правительства.
Мото-автопробег «Победа без границ» стартовал 7—8 мая из городов Душанбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан).
За 48 дней участники пробега проедут по 65 городам России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении. В ходе пробега будут посещены места сражений и воинские захоронения.
Автопробег завершится в городе-герое Бресте 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. В этот день в Брестской крепости пройдет концерт памяти всех погибших и выстоявших в этой войне.
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