Через Оренбургскую область пройдет автопробег «Победа без границ»

Участники мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне, проедут через Оренбургскую область 17 и 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в четверг, 17 мая, участников пробега встретят в селе Октябрьское Октябрьского района, после чего колонна направится в Оренбург , где в этот же день торжественно проедет по улицам города. В пятницу, 18 мая, в областном центре в парке «Салют, Победа!» состоится возложение венков и цветов.

«В общей сложности дистанция маршрута по Оренбургской области составит 420 км», — отмечается в сообщении правительства.

Мото-автопробег «Победа без границ» стартовал 7—8 мая из городов Душанбе ( Таджикистан ) и Ташкент ( Узбекистан ).

Автопробег завершится в городе-герое Бресте 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. В этот день в Брестской крепости пройдет концерт памяти всех погибших и выстоявших в этой войне.