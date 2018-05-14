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«Русские репортеры» высоко оценили работу Sputnik Грузия
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«Русские репортеры» высоко оценили работу Sputnik Грузия 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Представители организации «Русские репортеры» дали высокую оценку работе международного информационного агентства Sputnik Грузия. Смотрите на видео, о чем заявил один из представителей «Русских репортеров»
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