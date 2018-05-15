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Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции «Бессмертный полк»
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Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции «Бессмертный полк» 

Lenta.ru 15 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и участников акции «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 15 мая, сообщается на сайте регионального правительства.
«На прошлой неделе наша страна, каждый город и поселок отмечали особый день — 9 Мая. В этом году акция «Бессмертный полк» стала самой массовой за историю Подмосковья, приняли участие порядка 619 тысяч человек. Было огромное количество семей с детьми. Хочу поблагодарить всю правоохранительную систему, наших волонтеров, руководителей общественных организаций. Всех, кто принимал участие», — сказал Воробьев.
12 мая глава региона лично дал старт экологической акции: он высадил сеянцы сосны и дуба. Помимо губернатора и чиновников, в акции приняли участие руководители крупных зарубежных компаний. Для посадки деревьев было подготовлено 80 участков.
В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев, сообщает РИА Новости.
«Лес Победы» — российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны.
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