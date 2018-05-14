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Алиев открыл морской торговый портовый комплекс в Баку
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Алиев открыл морской торговый портовый комплекс в Баку 

Мир24 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
В Азербайджане открылся Бакинский международный морской торговый портовый комплекс, сообщает «МИР 24».
В церемонии принял участие президент страны Ильхам Алиев. Глава государства осмотрел территорию порта, а также встретился с членами коллектива и строителями.
Ранее международный аэропорт Гейдара Алиева в Баку был удостоен пяти звезд. На въезде в воздушную гавань установили символическую стелу. Аэропорт в Баку стал одним из восьми, получивших наивысшую оценку из 550 претендентов по всему миру.
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