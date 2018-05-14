В МВД Грузии обсудят с протестующими наркополитику

Митинг протеста у парламента Грузии приостановлен до субботы. Организаторы акции дали время МВД страны выполнить требования манифестантов. В настоящее время на проспекте Руставели восстановлено движение автомобилей, свободно передвигаются люди. Сотрудники коммунальных служб всю ночь убирали территорию, вывезли груды мусора, пластиковых бутылок — все, что накопилось за время выходных, когда на проспекте проводились шумные акции протеста, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Ситуация обострилась в воскресенье вечером, когда параллельно с акцией протеста клубной молодежи здесь появились представители ультранационалистических движений. Они пытались прорвать полицейский кордон и расправиться с теми, кто, по их мнению, поддерживает наркоторговцев и способствует растлению молодежи. Тогда, чтобы не допустить широкомасштабного противостояния, на Руставели пришлось стянуть дополнительные силы полиции и спецназа.

После полуночи в дело вмешался министр внутренних дел Георгий Гахария . Он провел переговоры с лидерами обеих акций, после чего они прекратились. Было отмечено, что уже сегодня состоятся переговоры с представителями молодежных организаций, которые требуют либерализации наркополитики и протестуют против жестких полицейских рейдов в ночных клубах. Эти переговоры состоятся в здании МВД в полдень за закрытыми дверями.

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