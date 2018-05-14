Глава МВД Грузии заявил о готовности властей к реформированию наркополитики

ТБИЛИСИ , 14 мая. / ТАСС /. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария и руководитель движения «Белый шум» Бека Цикаришвили после завершения их встречи вместе выступили на митинге у здания парламента страны. Прямую трансляцию с места событий ведут телекомпании IMEDI и Rustavi 2.

"Наша общая задача — мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию", — заявил Гахария, выступая перед собравшимися. «Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим, мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики», — сказал он, призвав собравшихся прекратить акцию.

В свою очередь Цикаришвили сообщил, что «министр заявил о готовности привлечь к ответственности» сотрудников полиции , «если будет установлено превышение ими полномочий». «Гахария сказал, что власти возобновят работу над законопроектом о реформировании наркополитики, что очень важно», — добавил он.

Он сказал, что «не желает эскалации напряженности и не желает противостояния с другой частью общества, которая не согласна» с позицией движения. Цикаришвили заявил, что «считает нужным в этой ситуации прекратить акцию и с понедельника в рабочем режиме в течение недели вместе с МВД продолжить работу над интересующими вопросами».

Как отметил Цикаришвили, «следующий митинг движения „Белый шум“ состоится 19 мая», на нем «будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД».

В воскресенье на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошли две многолюдные акции. Одна проводилась движением «Белый шум», в ней участвовали 1,5 тыс. человек, выражавших протест против действий полиции при проведении антинаркотического рейда в ночных клубах Тбилиси и требовавших отставки главы МВД и премьер-министра. Участники контракции, организованной другими общественно— политическими организациями с участием около двух тысяч человек, выразили протест против митинга движения «Белый шум» и требовали его прекращения.