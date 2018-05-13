Сын Иванишвили выпустил клип в поддержку легализации марихуаны

БАКУ , 13 мая — Sputnik . Бера Иванишвили , сын председателя партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, на фоне проходящих в центре Тбилиси акций протеста, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеоклип «Легализация», сообщает Sputnik Грузия

В своей песне сын лидера правящей партии открыто поддержал легализацию марихуаны и выступил против арестов наркоманов, синтетических наркотиков и наркобарыг. В песне также есть такие слова «Я представляю поколение, поколение больше не боится правительства».

Песня Беры получила высокий отклик — за 40 минут ею поделились 382 человека.

Между тем в центре Тбилиси, где проходит три акции, ситуация в центре Тбилиси остается крайне напряженной. Мобилизованы два водомета и большое количество полиции.

В данный момент в центре Тбилиси продолжается акция протеста членов «Движения белого шума», обвиняющих полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов, а также две контракции представителей «Молодого национального альянса Грузии» и группы «Национальное единство Грузии».

Участники контракции до этого дали акции «Движения белого шума» час чтобы разойтись, в противном случае пообещав применить силу.

Напряженная ситуация в центре Тбилиси: полиция готовит водометы >>

Против кого направлены водометы, пока неизвестно — водометы расположены прямо напротив двух контракций справа и слева от парламента.