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Сын Иванишвили выпустил клип в поддержку легализации марихуаны
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Сын Иванишвили выпустил клип в поддержку легализации марихуаны 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 13 мая — Sputnik. Бера Иванишвили, сын председателя партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, на фоне проходящих в центре Тбилиси акций протеста, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеоклип «Легализация», сообщает Sputnik Грузия.
В своей песне сын лидера правящей партии открыто поддержал легализацию марихуаны и выступил против арестов наркоманов, синтетических наркотиков и наркобарыг. В песне также есть такие слова «Я представляю поколение, поколение больше не боится правительства».
Песня Беры получила высокий отклик — за 40 минут ею поделились 382 человека.
Между тем в центре Тбилиси, где проходит три акции, ситуация в центре Тбилиси остается крайне напряженной. Мобилизованы два водомета и большое количество полиции.
В данный момент в центре Тбилиси продолжается акция протеста членов «Движения белого шума», обвиняющих полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов, а также две контракции представителей «Молодого национального альянса Грузии» и группы «Национальное единство Грузии».
Участники контракции до этого дали акции «Движения белого шума» час чтобы разойтись, в противном случае пообещав применить силу.
Напряженная ситуация в центре Тбилиси: полиция готовит водометы >>
Против кого направлены водометы, пока неизвестно — водометы расположены прямо напротив двух контракций справа и слева от парламента.
За несколько минут до этого премьер Грузии Георгий Квирикашвили сделал чрезвычайное заявление по сложившийся в Тбилиси ситуации. В своем выступлении он призвал все стороны сохранять спокойствие и не допустить проявления насилия.
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