Сын богатейшего грузина потребовал легализации марихуаны в стране

Сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили — рэпер Бера — опубликовал на своем YouTube-канале трек «Legalize», в котором призвал к либерализации наркополитики в стране.

В своей песне Бера потребовал легализации марихуаны и выступил против «политики нулевой толерантности» по отношению к потребителям наркотиков.

Также рэпер указал на то, что марихуана, которая имеет натуральное происхождение, не так вредна для здоровья, как синтетические наркотики.

Агентство «Новости-Грузия» отмечает, что в своем треке Иванишвили-младший употребил такие фразы, как «Я представляю поколение, поколение больше не боится правительства», «Город в цветах канабиса», «Барыги убивают стольких людей — требуем легализации».

Состояние его отца оценивается в 4,6 миллиарда долларов, он является богатейшим человеком в стране.

В минувшие выходные в крупнейших городах Грузии прошли акции протеста. Причиной недовольства участников митингов стали прошедшие в ночь на 12 мая рейды в тбилисских ночных клубах «Басиани» и «Галерея», в результате которых задержаны восемь человек, продававших наркотики. В ходе акции на проспекте Руставели в Тбилиси протестующие потребовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии , а также либерализации наркополитики в Грузии. Одновременно с ними на контракцию собрались «крайне агрессивные» представители ультраправых и националистических организаций, требовавшие запрета всех наркотиков и задержания наркореализаторов. Участники акций были разделены кордоном полиции.