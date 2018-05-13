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Тбилисским протестующим пообещали свободу слова
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Тбилисским протестующим пообещали свободу слова 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал молодых людей, вышедших на акцию протеста против жесткой антинаркотической политики правительства, а также сторонников крайне правых сил воздержаться от насилия и проявлений ненависти. А полицию глава правительства призвал максимально усилить меры безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения.
Выступая на брифинге в воскресенье вечером, он подчеркнул, что противостояние в обществе недопустимо. «Еще раз повторяю, что любая сторона имеет право свободно выражать свою позицию», — приводит слова Квирикашвили "Интерфакс". Он добавил, что лично гарантирует свободу слова в Грузии.
Премьер также обратился к активистам правых и левых сил с призывом объединить усилия с властями страны в борьбе с наркобизнесом.
Между тем тбилисская полиция в воскресенье вечером стягивает дополнительные силы к проспекту Руставели, где сторонники крайне правых сил попытались прорваться на акцию противников жесткой антинаркотической политики. Националисты выдвинули участникам акции перед парламентом ультиматум: они потребовали покинуть проспект Руставели в течение часа. Время от времени между участниками двух акций происходят стычки.
Полицейские также блокировали Лондонский парк, где собрались представители ультраправой организации «Национальное единство Грузии». Им не позволяют уйти из парка.
Со своей стороны организаторы антиправительственной акции перед парламентом заявили журналистам, что если полиция не защитит их от агрессивных групп националистов, они примут меры для самообороны.
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