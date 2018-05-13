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Премьер Грузии призвал участников акций протеста в Тбилиси к спокойствию
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Премьер Грузии призвал участников акций протеста в Тбилиси к спокойствию 

ТАСС 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье вечером в прямом эфире местных телеканалов обратился к участникам проходящих в Тбилиси акций протеста, призвав их к спокойствию.
"Для властей и жителей Грузии категорически неприемлемо какое-либо противостояние в стране и разделение общества. Правоохранительные органы принимают все меры для обеспечения правопорядка и обеспечения права на свободу проведения митингов", — заявил премьер. Он отметил, что «сейчас для Грузии главное — сохранить спокойствие, не допустить ненависти людей друг к другу из-за разных взглядов». «У властей Грузии будет строгая позиция по отношению к наркореализаторам и гуманная позиция по отношению к потребителям наркотиков», — сказал Квирикашвили.
Две многолюдные акции протеста проходят на проспекте Руставели в центре грузинской столицы. Участники акции, организованной общественным движением «Белый шум», обвиняют полицию в превышении полномочий при проведении в ночь на субботу антинаркотического рейда в двух ночных клубах Тбилиси и требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили. В митинге участвуют около 1,5 тыс. человек.
Представители другой акции выразили несогласие с действиями участников движения «Белый шум», заявив, что выступают против пропаганды наркотиков. Эта акция собрала в свои ряды около тысячи человек. МВД Грузии приняло в воскресенье вечером дополнительные меры безопасности в месте проведения двух акций, чтобы не допустить столкновений между их участниками. Прямую трансляцию с места событий ведут телекомпании «IMEDI» и «Rustavi 2».
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу вечером назвал «правомочными» действия полиции по задержанию наркоторговцев. Он сказал, что «в ходе спецоперации никто не пострадал», а полиция «действовала корректно». На вопрос журналиста, имело ли место превышение полномочий со стороны правоохранителей, он отметил, что «вопрос пропорциональности действий сотрудников полиции необходимо тщательно изучить, только потом можно сделать более конкретную оценку».
В МВД Грузии заявили, что во время спецоперации 12 мая были задержаны восемь человек по обвинению в торговле наркотиками. В последние три месяца сотрудники МВД вели оперативно-следственные мероприятия в ночных клубах Тбилиси, в них были проведены контрольные закупы наркотиков. Министерство отметило, что «в результате проведенных мероприятий выявлено восемь наркоторговцев, которые систематически осуществляли продажу наркотиков в ночных клубах Bassiani (»Бассиани") и Gallery ("Галерея").
Митинг протеста против действий полиции в ночных клубах города начался в субботу. По разным данным, в акции участвовали от двух до четырех тысяч человек. Ночью акция не проводилась, а в воскресенье во второй половине «Белый шум» возобновил митинг.
ТАСС: последние новости
В Тбилиси около 3 тыс. человек приняли участие в акции протеста против действий полиции Глава МВД Грузии встретился в Тбилиси с участниками акции протеста против действий полиции Михаил Гусман награжден международной премией "Золотая чинара" Фонда Гейдара Алиева
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