Полиция стянула дополнительные силы, водометы в центр Тбилиси, где проходят массовые протесты

В эти минуты на проспекте Руставели в центре грузинской столицы продолжаются две массовые акции протеста в связи с жесткими антинаркотическими рейдами в популярных ночных клубах, которые накануне провели местные силовики. Участники одной акции обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили . Представители второго митинга выступают против пропаганды наркотиков.

В связи с происходящим МВД страны решило стянуть в центр Тбилиси дополнительные силы, передает ТАСС . Силовики также приняли решение перекрыть движение автомобилей по проспекту Руставели.

Ранее Квирикашвили на брифинге в воскресенье призвал правоохранительные органы максимально усилить меры безопасности с целью предотвращения конфликтов между митингующими. «Еще раз повторяю, что любая сторона имеет право свободно выражать свою позицию», — указал он силовикам.

Премьер-министр также обратился к участникам акции: «Я лично являюсь гарантом, что все в Грузии могут свободно выражать свое мнение. То, что приоритетом нашей власти является свобода слова и свобода выражения, подтвердилось в последние часы. Полиция, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы все могли свободно выражать свою позицию» (цитата по "Интерфаксу"

Впрочем, местные СМИ сообщают, что на проспект Руставели вместе с силовиками прибыли два полицейских водомета. Ситуация обострилась после того, как организовавшие контракцию сторонники крайне правых и националистических организаций попытались прорваться к зданию парламента.

Между отдельными группами молодых людей происходят стычки. По словам очевидцев, в обе стороны летят камни и другие предметы. Участники акции националистов закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов. Несколько агрессивных демонстрантов были задержаны.

Протесты в центре Тбилиси начались из-за чрезмерной жесткости, которую продемонстрировала полиция в ходе антинаркотического рейда по ночным клубам. Очевидцы рассказывали, что во время операции силовики заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения.

"Правящая политическая сила в течение шести лет установила в стране диктатуру. Власти нам объявили войну, но мы обязательно выиграем эту войну. Мы требуем наказания всех, кто устроил насилие в клубах. Наша акция будет иметь бессрочный характер, пока не будут удовлетворены все наши требования", — заявил на субботнем митинге один из его организаторов Бека Цикаришвили.

Между тем в парламенте страны