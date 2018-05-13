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Грузинские ультранационалисты собирают «гражданскую гвардию»
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Грузинские ультранационалисты собирают «гражданскую гвардию» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Представители ультранационалистической организации «Национальное единство Грузии», которые в воскресенье проводят в Тбилиси собственную акцию, параллельно с продолжающейся второй день акцией молодежи у здания парламента, объявили о создании «гражданской гвардии». По мысли организаторов, она необходима для поддержания государственного порядка, а в случае необходимости сможет даже принимать участие в военных действиях.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, националисты развернули в одном из городских парков пункт приема добровольцев и записывают всех желающих (включая пенсионеров), кроме несовершеннолетних. Личные данные желающих вступить в «гражданскую гвардию» заносятся в тетради. Ранее националисты также заявляли, что собираются создать отряды «чернорубашечников». Представители организации пояснили журналистам, что выступают против наркомании и сексуальных меньшинств. Полиция наблюдает за происходящим со стороны.
Молодежь, собравшаяся перед зданием грузинского парламента, протестует против проведенной МВД в ночь на субботу спецоперации в ночных клубах по задержанию наркоторговцев. Они требуют отставки министра внутренних дел и премьер-министра.
Несмотря на действия полиции, некоторые участнике акции националистов сумели подойти к зданию парламента. Тем временем в центре Тбилиси собралась еще одна группа недовольных акцией сторонников смягчения антинаркотической политики. Члены общественной организации «Национальное социалистическое движение» пытались пройти к парламенту по проспекту Руставели, но представители правоохранительных органов не позволили им приблизиться к этому месту.
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