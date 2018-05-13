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Пашинян назвал внеочередные выборы главной задачей
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Пашинян назвал внеочередные выборы главной задачей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Армении должны подготовить страну к внеочередным парламентским выборам, это главная задача, заявил премьер Армении Никол Пашинян и подчеркнул, что новый кабмин должен оправдать надежды граждан республики. А до этого — провести реформы, передает ТАСС.
12 мая по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна главой Армении Арменом Саркисяном был сформировал новый кабинет министров. В составе кабмина — в основном молодые соратники Пашиняна, после избрания которого 8 мая Республиканская партия заявила, что уходит в оппозицию.
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