Грузинские силовики пригнали «акустическую пушку» на рейв-протест в Тбилиси

На проспект Руставели в центре Тбилиси полиция доставила «акустическую пушку» и водометы, предназначенные для разгона митингов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Стражи порядка пошли на такой шаг для пресечения возможных столкновений между участниками двух акций протеста у здания парламента страны.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии . Причиной их недовольства стали прошедшие в ночь на 12 мая рейды в ночных клубах «Басиани» и «Галерея», в результате которых задержаны восемь человек, продававших наркотики. Ранее в ходе митинга они включили клубную музыку и начали танцевать.

Одновременно с ними на контракцию собрались «крайне агрессивные» представители крайне правых и националистических организаций