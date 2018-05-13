В центр Тбилиси доставили «акустические пушки»

Машины с "акустическими пушками" приехали в центр Тбилиси на проспект Руставели, где проходит акция протеста, сообщает РИА "Новости"

Отмечается, что ситуация все еще обостренная, на проспекте мобилизован спецназ, патрульная полиция, приведены в готовность водометы. Глава МВД Георгий Гахария все еще проводит встречу с организаторами акции.

"Так называемые машины с "акустическими пушками" мобилизованы около здания парламента близ церкви", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста.

МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси "Бассиани" и "Галери", после чего в городе начались беспорядки.

Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.