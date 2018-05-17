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В центре Тбилиси началась акция грузинских фашистов
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В центре Тбилиси началась акция грузинских фашистов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фашистское движение «Национальное единство Грузии» в четверг проводит акцию в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии со ссылкой на местные СМИ.
На месте мобилизована полиция. По сообщению грузинской службы «Радио Свобода», данное движение называет себя «национал-социалистическим». На вопрос, какой идеологии придерживаются в «Национальном единстве», один из его членов Бека Лолашвили заявил, что они — «грузинские фашисты». В акции-шествии принимают несколько десятков человек, сообщает телекомпания «Рустави-2».
Вот уже несколько лет подряд день 17 мая крайне напряженный в Тбилиси. В четверг здание правительства взято под усиленный контроль правоохранителей. В связи с Международным днем борьбы с гомофобией поблизости планировалась акция ЛГБТ-сообщества, которую затем отменили, чтобы не провоцировать обстановку на фоне событий последних выходных, когда в Тбилиси полиция предотвратила столкновения радикальной молодежи со сторонниками «свободной клубной жизни».
Кроме того, по инициативе ГПЦ 17 мая объявлено Днем святости семьи. Как считается, это сделано в противовес Дню борьбы с гомофобией. По центру пройдет многочисленное шествие священников и тех, кто поддерживает это начинание.
Несколько лет назад в Тбилиси 17 мая радикалы избили представителей сексуальных меньшинств. Пострадали и несколько полицейских, которые разнимали противостоявшие группировки.
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