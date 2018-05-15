Грузинские мечты

Участники рейв-протеста у парламента Грузии разошлись по домам до субботы. Как заявил лидер движения «Белый шум» Бека Цикаришвили, они дают представителям МВД время выполнить обещания. В ночь на понедельник министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выступил перед участниками акции протеста и принес извинения за действия полиции в ходе антинаркотических рейдов в клубах Тбилиси . Гахария обещал, что лично займется расследованием случившегося, вместе с протестующими начнет работать над изменениями в наркополитике и добьется конкретных результатов. Либеральный подход к потребителям наркотиков был и остается одним из предвыборных обещаний правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Власти начали работу над этим вопросом в июне 2017 года после массовых акций протеста в центре Тбилиси, собравших тысячи человек. Между тем смягчение наркополитики в Грузии может быть отложено накануне президентских выборов. «Лента.ру» разбиралась в политических аспектах грузинского легалайза.

История потребления наркотиков в Грузии уходит в далекое прошлое. В горах марихуану курили и в прошлом, и в позапрошлом веках. Но в 1990-е годы, на фоне развала Союза и социально-экономического кризиса к марихуане добавились аптечные, а затем и привозные наркотики. В короткие сроки уровень наркомании заметно вырос. Власти периодически устраивали рейды, однако разовые акции не имели долгосрочного эффекта. Этому способствовал и высокий уровень коррупции, которая позволяла решить все вопросы, связанные с употреблением и распространением наркотиков.

Роль наркотиков в грузинском обществе хорошо иллюстрирует недавнее исследование Центра зависимости «Альтернатива Джорджия» и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. По данным экспертов, в Грузии 16 процентов граждан хотя бы раз в жизни пробовали марихуану. Средний возраст потребителей марихуаны в стране — от 19 до 22 лет. Минимальный возраст среди мужчин — 12 лет, а среди женщин — 17.

В 1990-е и в начале 2000-х в Грузии строгость антинаркотических законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Приход к власти в 2004 году Михаила Саакашвили все изменил. Новый президент начал жесткую борьбу с криминалом, в том числе и с оборотом наркотиков. В мире есть два прямо противоположных подхода к этой борьбе: либеральный — декриминализация и легализация или консервативный — запреты и суровые наказания. Саакашвили выбрал второй вариант.

Грузинское антинаркотическое законодательство является одним из наиболее строгих в мире. Хранение, приобретение и перевозка наркотиков карается тюремным заключением на срок от 8 до 11 лет. Торговля — вплоть до пожизненного заключения.

Столь жесткая политика встречает неприятие части общества, выступающей за либерализацию в сфере оборота наркотиков.

Неудивительно, что эта позиции нашла поддержку среди политиков. За легализацию наркотиков в Грузии выступает партия «Гирчи». Она сформировалась после выхода из партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили ряда крупных политиков — Зураба Джапаридзе, Павла Кублашвили , Георгия Меладзе и Гоги Хачидзе

Партия придерживается либеральных и даже либертарианских взглядов. Подчеркивая свою позицию, эмблемой движения они выбрали шишку. Помимо легализации наркотиков партия поддерживает легализацию проституции и даже объявляла о планах создать собственную криптовалюту для дополнительного финансирования.

«Гирчи» известна своими громкими акциями. В ночь на Новый 2017 год в своем офисе они торжественно посадили марихуану. Полиция отреагировала оперативно: уже через 11 дней нагрянула с обыском. Однако никакого наказания не последовало, поскольку вес сырой марихуаны не превышал установленной законом нормы.

24 февраля 2017 года лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе под запись всего за 40 минут купил в Тбилиси пять грамм «спайса», выступил перед полицейским участком с краткой проповедью о бессмысленности законодательных ограничений и сдал наркотики правоохранителям. Однозначной победой «Гирчи» стала частичная декриминализация марихуаны в декабре 2017 года: теперь за потребление травки в Грузии не сажают.

Помимо ярких популистских акций, «Гирчи» имеют и вполне прагматичные планы. Зураб Джапаридзе планирует участвовать в президентских выборах, которые состоятся в октябре 2018 года. В эфире телеканала TV Pirveli он назвал негуманные, по его мнению, законы о наркотиках официальным рабством и призвал граждан проводить акции неповиновения.

Предстоящие вскоре выборы президента неразрывно связаны с фигурой еще одного одиозного политика — Бидзины Иванишвили . Один из самых богатых грузинским олигархов пришел в публичную политику в 2011 году. Он быстро создал партию «Грузинская мечта», с которой на следующий же год победил на парламентских выборах. Победил, что важно, партию Михаила Саакашвили.

В 2012-2013 годах Иванишвили занимал пост премьер-министра Грузии. После победы своего ставленника — ныне действующего президента Георгия Маргвелашвили — Иванишвили покинул все официальные посты и ушел в тень. Однако 11 мая этого года Иванишвили неожиданно, в том числе и для своих сторонников, вернулся в политику и снова возглавил «Грузинскую мечту».

Иванишвили в политическом плане является полной противоположностью либеральной «Гирчи». Его воспринимают как консервативного, жесткого человека, не очень-то ценящего демократию. В либеральных кругах Грузии его тесно связывают с Россией и называют чуть ли не ставленником Путина. Но подобная формулировка едва ли соответствует действительности. Иванишвили является скорее прагматичным политиком, бизнесменом по своей сути. Он осознает, что Грузии так или иначе придется восстанавливать отношения с Россией — без этого экономическое развитие страны едва ли возможно.

Именно во время правления «Грузинской мечты» произошло — хоть и весьма ограниченное — потепление в отношениях с Россией. Территориальные споры и наследие войны 2008 года еще долго будут давать о себе знать, однако постепенное восстановление связей является взаимовыгодным для двух стран. Иванишвили это понимает.

Автор Telegram-канала «Ночная жизнь в Грузии» Фуркат Палванзаде рассказал, что протесты странным образом начались за несколько месяцев до президентских выборов, на фоне официального возвращения в политику Бидзины Иванишвили. Он ассоциируется не только с правой повесткой и сближением с Россией, но и с закручиванием гаек. Правые — консерваторы, по словам Палванзаде, это как раз те люди, которые поддерживают атаки на клубы и ночную жизнь.

— Протестующие пытаются как бы расширить повестку. Говорят о легализации и контроле над полицией, — рассказал он Telegram-каналу «Психо Daily». — Ну и в целом речь идет о борьбе всего прогрессивного против всего ретроградного и устаревшего. На митинге, например, замечены плакаты с надписями Stop Moscow и Stop Putin. В стране, которая частично оккупирована Россией (в Тбилиси оккупированными территориями считают Абхазию Южную Осетию — прим. «Ленты.ру»), этому не стоит удивляться. Еще запомнилось выступление мамы молодого человека, которого вчера задержали полицейские. Она призывала к тому, чтобы все родители вышли поддержать акцию, и просила прощения у молодежи за то, что старшее поколение не смогло добиться того, чтобы государственная система работала по-человечески.

Bassiani, по словам Палванзаде, не просто клуб, а еще и политическое движение. Одна из ключевых фигур — Паата Сабелашвили. В 1990-е годы он добился в конституционном суде отмены советской статьи, предусматривающей уголовную ответственность за гомосексуализм. Промоутеры из Bassiani даже создали специальную организацию White noise movement — «Белый шум». Ее задача — координация сопротивления: организация митингов, юридическая помощь тем, кто пострадал от действий наркополиции , и так далее.

— Но главная проблема движения — это замкнутость на теме легализации и ЛГБТ, — резюмирует он. — Если у ребят получится коммуницировать более широкую повестку, уверен, что они привлекут на свою сторону более широкую аудиторию.

Не исключено, что прошедшие в минувшие выходные акции протеста стали пробой силой для двух политических лагерей, которым придется соперничать за голоса избирателей на выборах. С одной стороны, правящей команде брошен вызов: либеральные оппозиционеры показали свою способность консолидировать сторонников под довольно оригинальным, но в то же время актуальным лозунгом легализации наркотиков.

С другой стороны, действующая власть явно оказалась неготова к такому вызову. Во время обысков в клубах полиция вела себя довольно грубо. В ходе акции протеста сторонников легалайза дело едва не дошло до столкновений с правыми активистами — грузинским аналогом «Антимайдана». В этот раз полиции удалось избежать открытого конфликта, однако в ближайшем будущем, по мере обострения политической борьбы, нельзя исключать нового витка противостояния и провокаций.

Ценностный конфликт в обществе в данном случае накладывается на неспособность государства эффективно действовать перед лицом организованной оппозиции. Консолидация оппозиционных сил и появление отрядов провластных активистов, готовых к силовому противостоянию, создают предпосылки для нарастания конфликта как внутри общества, так и в его отношениях с властью.