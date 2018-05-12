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В волгоградском аэропорту перепутали Сочи, Грузию и Пхукет
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В волгоградском аэропорту перепутали Сочи, Грузию и Пхукет 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
В новом терминале волгоградского аэропорта волгоградцы заметили очередной казус в настенной живописи. По словам горожан, художник, нарисовавший карту, в упор не дружит с географией.
— На карте отмечены новые точки, с которым Волгоград навел авимосты: Сочи, Симферополь, Самара, Челябинск или Пхукет, — рассказывают авторы волгоградских телеграм — каналов. — Но автор этих зарисовок устроил настоящий географический «винегрет»: таиландский Пхукет с его легкой руки оказался в Иране, а Сочи разместилось на территории Грузии. Штаб — квартиру Симферополя отчего — то придумали в молдавском Кишиневе.
В пресс — службе волгоградского аэропорта уверены, что мастера кисти не претендовали не географическую точность.
— Мы хотели показать новые направления, которые открылись в волгоградском аэропорту, — прокомментировали в пресс — службе воздушной гавани. — Чтобы не писать их списком, использовали схематичное изображение карты как обычную подложку.
Перед открытием нового терминала строители рассказали, что во время строительства они очень внимательно следили за рисунками на стенах, опасаясь новых неприличных ассоциаций горожан. О том, как строился современный терминал, читайте в нашем материале.
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