В Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими

Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста, сообщает Sputnik

Отмечается, что у здания парламента Грузии , а также прилегащей к нему территории проходит сразу три акции протеста, участники которых обвиняют полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркоторговцев.

Как заявили участники акции — у них нет намерения кого-то избить, или с кем-то подраться, они всего лишь хотят зажечь свечи у мемориала 9 апреля.

МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси "Бассиани" и "Галери", после чего в городе начались беспорядки.

Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.