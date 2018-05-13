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В Тбилиси произошли столкновения
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В Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста, сообщает Sputnik.
Отмечается, что у здания парламента Грузии, а также прилегащей к нему территории проходит сразу три акции протеста, участники которых обвиняют полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркоторговцев.
Как заявили участники акции — у них нет намерения кого-то избить, или с кем-то подраться, они всего лишь хотят зажечь свечи у мемориала 9 апреля.
МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси "Бассиани" и "Галери", после чего в городе начались беспорядки.
Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.
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