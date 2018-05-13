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В Тбилиси полиция снесла палатки участников акции протеста
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В Тбилиси полиция снесла палатки участников акции протеста 

BFM.RU 2 часа назад
Полицейские в воскресенье утром снесли палатки участников акции в Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии. Активисты протестовали против жесткой политики борьбы с наркотиками, трое молодых людей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, передает «Интерфакс».
Организованный протест молодежи начался в субботу, после того как полиция провела антинаркотический рейд в двух ночных клубах грузинской столицы. После этого на площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые якобы были ответственны за проведенную силовую спецоперацию в ночных клубах.
В парламенте Грузии заявили, что действия полиции по задержанию наркоторговцев носили «вполне правомочный характер».
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