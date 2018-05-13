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В Тбилиси полиция снесла палатки недовольных борьбой с наркотиками
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В Тбилиси полиция снесла палатки недовольных борьбой с наркотиками 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Утром 13 мая полиция снесла палатки на площади перед зданием парламента, установленные противниками жестких мер по борьбе с наркотиками (движение «Белый шум»), введенных правительством Грузии. Три человека вступили в физическое противостояние с сотрудниками сил правопорядка. Об этом сообщает грузинское новостное агентство Interpressnews.
Ранее полиция призвала участников акции самих разобрать палатки, но когда те отказались, сотрудники сил правопорядка стали делать это собственными силами.
В настоящее время на площади перед парламентом остаются порядка 20 участников акции. Туда также приехал лидер «Белого шума» Бека Цикаришвили.
Акция перед парламентом началась вечером 12 мая, после того, как полиция провела антинаркотические рейды по двум ночным рейв-клубам и задержала 70 человек, большая часть из которых были отпущены, за исключением восьми наркоторговцев. Несколько тысяч человек пришли на площадь к парламенту и устроили там акцию, призывая, в том числе, к отставке премьер-министра и главы МВД. По их словам, полиция применила избыточную силу в отношении посетителей клубов. Митинг проходил под электронную музыку и танцы.
Как заявила ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, необходимо жестче бороться с распространителями наркотиков, но при этом больше заботиться об их потребителях.
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