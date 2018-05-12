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Проспект Руставели в Тбилиси перекрыли сторонники «свободной клубной жизни»
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Проспект Руставели в Тбилиси перекрыли сторонники «свободной клубной жизни» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сотни юношей и девушек в субботу перекрыли центральный проспект Тбилиси — Руставели, протестуя против применения спецназа в операции против дилеров в двух клубах столицы Грузии минувшей ночью, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Участники акции заявили, что они не против ареста наркодилеров — полиция взяла под стражу восемь реализаторов, а протестуют против якобы превышения спецназом полномочий.
Митингующих поддерживают оппозиционеры, в том числе представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Один из выступавших на акции напомнил, что недавно массовые протесты привели к революции в соседней Армении. На акции слышны требования к отставке властей, которые «вторглись в частную жизнь».
Полиция не вмешивается в происходящее. Ранее МВД обнародовало видеозаписи скрытых камер, на кадрах видно, как у наркодилеров производятся контрольные закупки.
В последнее время проблема «клубных наркотиков» очень актуальна для Грузии. Сами участники акции объявили минуту молчания в память о пяти скончавшихся от таких наркотиков. Митингующие утверждают, что их акция бессрочная, они ждут сторонников из регионов. Поэтому они требуют от мэрии биотуалеты и мусорные баки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Акция «Бессмертный полк» в Батуми вылилась в стычки со сторонниками Саакашвили Израиль открыл в Грузии завод по производству частей к самолетам Тбилиси меняет названия улиц, которые ассоциируются с «советской оккупацией»
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