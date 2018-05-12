В фестивале в Тбилиси приняли участие более 200 производителей вина

ТБИЛИСИ , 12 мая — РИА Новости . Девятый «Фестиваль нового вина» состоялся в парке Мтацминда в Тбилиси: более 200 производителей представили свою продукцию местному населению и туристам, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие организовал Винный клуб при поддержке министерства окружающей среды и сельского хозяйства, Национального агентства вина и мэрии Тбилиси.

Более 200 участников фестиваля, среди которых малые, средние и крупные винодельни, ассоциации и государственные организации, представили посетителям вино урожая 2017 года со всех уголков Грузии . В парке было создано праздничное настроение, играла музыка, в рамках развлекательной программы были организованы различные конкурсы. По традиции состоялось торжественное открытие квеври — глиняного кувшина для хранения вина.

Украины, Особый интерес фестиваль вызвал у гостей из-за рубежа. Туристы из России Азербайджана и стран Европы дегустировали грузинские вина и пробовали закуски из сыра.

"Мы в Грузии во второй раз, приехали с семей. Нам очень нравится Тбилиси, этот город всегда праздничный. Вчера узнали о том, что проводится фестиваль вина, вино в Грузии действительно вкусное, а теперь у нас выдалась возможность продегустировать несколько видов. Предпочтение отдаем Хванчкаре и Киндзмараули", — заявил РИА Новости гость из России Сергей Макаров

На мероприятие приехали также грузинские и иностранные эксперты и журналисты.

Фестиваль нового вина проводится в Грузии с 2010 года. С каждым годом к мероприятию подключаются все больше новых семейных виноделен и винных компаний. Главная цель фестиваля — популяризация грузинского вина, повышение уровня образования в области винопроизводства и культуры потребления.