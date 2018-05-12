Генсек ООН выразил надежду на прогресс в карабахском урегулировании

Гутерреш отметил, что ООН решительно и последовательно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта путем мирных переговоров.

"Надеюсь, что в этот чувствительный для процесса мирного урегулирования период эти усилия получат больший размах и приведут к положительным результатам, которые помогут установить продолжительный мир и обеспечить процветание для всех народов Южного Кавказа", — отмечается в послании, размещенном на сайте правительства.

Генсек ООН выразил надежду, что в этот значимый период мирных изменений в Армении правительство страны под руководством Пашиняна сможет оправдать ожидания народа, связанные осуществлением реформ, в том числе укреплением институтов законности и демократии, а также приложит усилия для противостояния социально-экономическим вызовам.

"Организация объединенных наций, в том числе армянская команда ООН, готовы содействовать в решении этих проблем", — отмечается в послании.