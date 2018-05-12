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Генсек ООН выразил надежду на прогресс в карабахском урегулировании
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Генсек ООН выразил надежду на прогресс в карабахском урегулировании 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости
ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его избрания на пост главы правительства выразил надежду на прогресс в карабахском урегулировании, сообщили в пресс-службе кабмина страны.
Гутерреш отметил, что ООН решительно и последовательно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта путем мирных переговоров.
"Надеюсь, что в этот чувствительный для процесса мирного урегулирования период эти усилия получат больший размах и приведут к положительным результатам, которые помогут установить продолжительный мир и обеспечить процветание для всех народов Южного Кавказа", — отмечается в послании, размещенном на сайте правительства.
Генсек ООН выразил надежду, что в этот значимый период мирных изменений в Армении правительство страны под руководством Пашиняна сможет оправдать ожидания народа, связанные осуществлением реформ, в том числе укреплением институтов законности и демократии, а также приложит усилия для противостояния социально-экономическим вызовам.
"Организация объединенных наций, в том числе армянская команда ООН, готовы содействовать в решении этих проблем", — отмечается в послании.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
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