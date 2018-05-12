В Карачаево-Черкесии военные кинологи ЮВО выявят самого верного четвероногого друга

Армении и Абхазии. В окружном этапе всеармейского конкурса «Верный друг» примут участие около 50 вожатых служебных собак из воинских соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, а также из российских военных баз в Южной Осетии

В горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии , состоится окружной этап всеармейского конкурса «Верный друг», в ходе которого кинологи со своими питомцами будут преодолевать на время трассу «дог-биатлона», полосу препятствий, демонстрировать навыки служебной выучки.

В состязаниях примут участие около 50 вожатых служебных собак из воинских соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, а также из российских военных баз в Южной Осетии, Армении и Абхазии.

Служебные собаки представлены такими породами как московская сторожевая, ротвейлер, английская, немецкая, восточно-европейская овчарки, а также ризеншнауцер.

На полосе препятствий протяжённостью 300 метров собака по команде кинолога должна преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, бум и переползти под низко натянутой сеткой.

3-километровый маршрут «дог-биатлона» участники соревнований пройдут с мелкокалиберной винтовкой, из которой будут вести огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя.

Завершающей частью конкурса станет задержание «нарушителя», его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.