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В Карачаево-Черкесии военные кинологи ЮВО выявят самого верного четвероногого друга
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В Карачаево-Черкесии военные кинологи ЮВО выявят самого верного четвероногого друга 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В окружном этапе всеармейского конкурса «Верный друг» примут участие около 50 вожатых служебных собак из воинских соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, а также из российских военных баз в Южной Осетии, Армении и Абхазии.
В горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии, состоится окружной этап всеармейского конкурса «Верный друг», в ходе которого кинологи со своими питомцами будут преодолевать на время трассу «дог-биатлона», полосу препятствий, демонстрировать навыки служебной выучки.
В состязаниях примут участие около 50 вожатых служебных собак из воинских соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, а также из российских военных баз в Южной Осетии, Армении и Абхазии.
Служебные собаки представлены такими породами как московская сторожевая, ротвейлер, английская, немецкая, восточно-европейская овчарки, а также ризеншнауцер.
На полосе препятствий протяжённостью 300 метров собака по команде кинолога должна преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, бум и переползти под низко натянутой сеткой.
3-километровый маршрут «дог-биатлона» участники соревнований пройдут с мелкокалиберной винтовкой, из которой будут вести огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя.
Завершающей частью конкурса станет задержание «нарушителя», его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.
Пять лучших специалистов служебного собаководства со своими питомцами представят ЮВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут на базе учебного центра служебного собаководства ВС РФ, расположенном в Дмитровском районе Московской области.
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