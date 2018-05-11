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В Ереване освободили поддержавшего вооруженный захват здания оппозиционера
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В Ереване освободили поддержавшего вооруженный захват здания оппозиционера 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Оппозиционер Гарегин Чукасзян, поддержавший в 2016 году вооруженный захват здания патрульно-постовой службы в Ереване и арестованный в апреле, освобожден; он вышел к участникам акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян сообщил, что он и депутат парламента от фракции «Елк» (Исход) Лена Назарян представили ходатайство об изменении меры пресечения Чукасзяна. В ходатайстве они берут на себя всю ответственность и гарантируют, что, находясь на свободе, Чукасзян будет должным образом выполнять процессуальные обязанности.
"В заключении я объявил голодовку, и эта голодовка продолжается. Завтра я отвечу на все вопросы", — заявил Чукасзян журналистам. Участники акции протеста, проходящей в пятницу в Ереване, требуют освободить членов вооруженной группы, которая, в 2016 году захватила ППС.
Лидер гражданской инициативы «Учредительный парламент» Чукасзян является фигурантом уголовного дела, находящегося в ведении Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Летом 2016 года он поддержал захват здания ППС в Ереване. Он разыскивался с 2016 года и был задержан 24 апреля 2018 года.
Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.
Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.
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