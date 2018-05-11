Вошли во вкус: демонстранты перекрыли одну из магистралей Еревана

БАКУ , 11 мая — Sputnik . Демонстранты перекрыли ереванский проспект Аршакуняц. Протестная акция связана с решением Шенгавитского суда, отклонившего ходатайства членов вооруженной группы «Сасна црер» об изменении меры пресечения, сообщает Sputnik Армения

Протестующие требуют выпустить на свободу членов группы.

В настоящее время одна из главных магистралей Еревана , ведущая из центра в южные районы города, заблокирована, образовались большие заторы.

В июле 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила в Ереване полк патрульно-постовой службы полиции, который удерживала две недели. В последний день июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли трое правоохранителей, еще шестеро получили ранения. Суд над 14 подсудимыми начался восьмого июня 2017 года, несколько человек уже получили сроки заключения.