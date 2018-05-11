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Вошли во вкус: демонстранты перекрыли одну из магистралей Еревана
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Вошли во вкус: демонстранты перекрыли одну из магистралей Еревана 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 11 мая — Sputnik. Демонстранты перекрыли ереванский проспект Аршакуняц. Протестная акция связана с решением Шенгавитского суда, отклонившего ходатайства членов вооруженной группы «Сасна црер» об изменении меры пресечения, сообщает Sputnik Армения.
Протестующие требуют выпустить на свободу членов группы.
В настоящее время одна из главных магистралей Еревана, ведущая из центра в южные районы города, заблокирована, образовались большие заторы.
В июле 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила в Ереване полк патрульно-постовой службы полиции, который удерживала две недели. В последний день июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли трое правоохранителей, еще шестеро получили ранения. Суд над 14 подсудимыми начался восьмого июня 2017 года, несколько человек уже получили сроки заключения.
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