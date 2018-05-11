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РБК сообщило о возможной отставке Суркова с должности помощника президента
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РБК сообщило о возможной отставке Суркова с должности помощника президента 

Ведомости 35 минут назад
Фото: Ведомости
Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свою должность по итогам перестановок в администрации президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Информацию изданию подтвердили еще три источника, близких к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Это управление курирует Сурков. Куда помощник президента мог бы перейти работать, издание не уточняет. При этом причины возможного ухода Суркова собеседники РБК называют разные.
Источники, близкие к управлению по СНГ и Кремлю, говорят, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, минские соглашения не исполняются и «при нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить». Кого ни назначь работать в этом направлении, результаты будут примерно одинаковыми, отмечает еще один собеседник, близкий к администрации президента.
В то же время некоторые из источников РБК знают о конфликтах Суркова с другими ведомствами, по мнению которых, он «он вмешивается не в свои дела». Так, по словам собеседников, близких к управлению по СНГ, команда Суркова конфликтовала с 5 службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР.
Сурков более 10 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя руководителя администрации президента. В 2011 г. был назначен вице-премьером правительства, затем стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В сентябре 2013 г. Сурков был занял должность помощника президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.
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