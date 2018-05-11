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В Россельхознадзоре оценили ущерб от мраморного клопа
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В Россельхознадзоре оценили ущерб от мраморного клопа 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ущерб от распространения коричневого мраморного клопа на территории России может составлять от 1,7 миллиарда до 11,4 миллиарда рублей в год, говорится в национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории РФ в 2017 году, который опубликован на сайте Россельхознадзора.
"Анализ фитосанитарного риска, проведенный для территории Российской Федерации, показывает, что потенциальный ареал коричневого мраморного клопа совпадает с основными регионами выращивания плодовых и овощных культур, а также винограда в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Республике Дагестан", — говорится в документе.
"Экономический ущерб от интродукции данного вида на территорию Российской Федерации может быть огромным — от 1,7 миллиарда рублей до 11,4 миллиарда рублей в год", — отмечается в докладе.
Коричневый мраморный клоп — сельскохозяйственный вредитель. Насекомое повреждает практически все плодовые, овощные и бахчевые культуры, ягодники и виноград. Мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, а также в США и странах Европы. С 2015 года коричневый мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии.
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