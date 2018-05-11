СМИ: В Грузии хотят законом ограничить выезд граждан в ЕС

Грузии рассматривается законопроект, согласно которому основания отказа для граждан Грузии в пересечении границы страны могут быть расширены.

Как сообщает «Грузия. Online», согласно инициативе авторов законопроекта, закон преследует целью усиление превентивного механизма, чтобы сократить выезд в страны шенгенского соглашения граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.

Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин едет в страну шенгенского соглашения, ему может быть отказано в пересечении границы по ряду следующих причин: отсутствию биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, и срок действия которого не меньше 3 месяцев ко дню возвращения в Грузию; обратного билета; действующей брони жилья; страховки; финансового обеспечения.