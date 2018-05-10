Михаил Гусман награжден международной премией «Золотая чинара» Фонда Гейдара Алиева

Гусман удостоен этой награды «за особые заслуги в укреплении культурного сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федераций, доведении до мировой общественности реалий Азербайджана».