Михаил Гусман награжден международной премией «Золотая чинара» Фонда Гейдара Алиева 

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман награжден международной премией «Золотая чинара», учрежденной Фондом Гейдара Алиева. Премия была вручена ему в четверг на юбилейной церемонии в Баку, посвященной 95-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, президентом Фонда, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.
Гусман удостоен этой награды «за особые заслуги в укреплении культурного сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федераций, доведении до мировой общественности реалий Азербайджана».
Вместе с первым заместителем генерального директора ТАСС обладателями премии «Золотая чинара» за 2018 год стали дирижер, народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев и известный кинорежиссер и сценарист, народный артист республики Эльдар Кулиев.