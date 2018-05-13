Протестующие превратили центр Тбилиси в модный ночной клуб

Всю ночь 13 мая на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии , продолжалась акция молодежи. Митингующие обвиняют полицию в применении силы в ночь на 12 мая против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркоторговцев. Многие из собравшихся сами находились в этих заведениях. Участники акции требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахария. Поздно ночью они разбили палатки около здания парламента Грузии. Часть участников акции, которая была организована «Движением белый шум», вечером разошлась по домам, чтобы восстановить силы, а часть в течение всей ночи оставалась на проспекте Руставели.

Утром в воскресенье, 13 мая, правоохранители призвали участников акции собрать палатки, однако после того как получили отказ, сами начали их убирать с территории. Участники акции заявляют, что этим действием полиция нарушает закон, это провокация, на которую они стараются не поддаваться. До поздней ночи участники акции играли клубную музыку и танцевали.

Волна протеста началась сразу после спецоперации в самых популярных тбилисских ночных клубах «Басcиани» и «Галлери», за которыми МВД вело пристальное наблюдение в течение трех месяцев.

Как объяснили позже в министерстве, они выявили группу наркоторговцев и установили их связь с ночными клубами. Одним из восьми задержанных за наркоторговлю является охранник Cafe Gallery. Очевидцы рассказывали, что силовики действовали крайне жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения. В парламенте Грузии ответили, что проведение спецоперации по задержанию наркоторговцев носило вполне правомочный характер, никто не пострадал, полиция действовала корректно". Накануне поздно вечером в центр Тбилиси пришли тысячи человек, произошли столкновения с полицией и были задержания участников акции. Все это Business FM обсудила с грузинским политологом Гелой Васадзе. С ним беседовал продюсер радиостанции Сергей Бобрик:

— Что случилось уже сегодняшней ночью, потому что вчера мы помним, был протест, а потом уже палаточный лагерь образовался и так далее, уже как-то все разрослось?

— Ну, вот ночью разрослось, палаточный лагерь образовался, после этого дискотека продолжалась. Потом народ рассосался, ну, как это обычно бывает. И утром спокойно, без лишних эмоций полиция демонтировала палаточный лагерь, который образовался. А сегодня в три часа дискотека продолжилась. Ну, это как бы протесты, но эти протесты больше похожи на дискотеку, молодежь просто танцует. И, в общем-то, я думаю, это является одним из таких побудительных мотивов, почему бы не пойти вот на такую большую дискотеку, где так весело. Я молодежь имею в виду.

— Говорят о задержанных.

— Задержанные были прошлой ночью, было задержано более 70 человек. И люди пришли на Руставели выражать свой протест. Восемь наркореализаторов, наркодилеров, но с ними все понятно, их никто не защищает, все говорят о том, что правильно сделали, что их задержали. А всех остальных задержанных, конечно же, отпустили, и все они были в первых рядах протестующих вчера.

— В чем тогда протест, если задержали восемь наркодилеров, как вы сказали, за что протестовать тогда?

— Протест начался как протест против произвола полиции, которая ворвалась в два ночных клуба и оттуда просто грубо выставила всех. На самом деле, конечно, этот протест — выражение больше общего недовольства положением в стране, социальным и так далее. Ну и второе — сейчас, конечно, политики за этим за всем пытаются оседлать эти процессы. Серьезные политические группы, прежде всего, внутри самой власти, то есть с партией «Грузинская мечта», борьба, между которыми сейчас вступила в решающую стадию. Я думаю, мы увидим очень много интересного. То, что нам показывают по телевизору, — это, конечно, только верхушка айсберга или общий фон для тех процессов, которые идут внутри власти грузинской.

— Во что это может вылиться?

— Знаете, я разговаривал с приятелем буквально ночью, из соседней страны, Армении , где тоже произошли очень интересные события совсем недавно, и мы пришли к такому выводу, что сейчас то, что происходит в Грузии, — это, конечно, не повторение армянских событий, это больше ассоциация с их электромайданом. То есть то, что было за два года до этого, вы помните, в Ереване были протесты против повышения цен на электроэнергию. У меня возникла ассоциация с 2001 годом, протесты возле парламента, которые привели к отставке министра внутренних дел и спикера тогдашнего парламента, то есть это такой подготовительный этап «Революции роз». То есть раскачка ситуации. Ну и кроме всего прочего, конечно, это может кончиться серьезными пертурбациями внутри власти, где сейчас идет достаточно ожесточенная борьба между группировками.