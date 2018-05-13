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Антинаркотический рейд в ночных клубах Тбилиси привел к акции протеста
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Антинаркотический рейд в ночных клубах Тбилиси привел к акции протеста 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В нем приняли участие около пяти тысяч человек. По мере роста количества собравшихся возле здания парламента акценты смещались, и в итоге манифестанты потребовали уже отставки главы правительства и министра внутренних дел.
По данным МВД, в последнее время участились смертельные случаи, вызванные употреблением нового наркотика в ночных клубах Тбилиси. В ночь на 12 мая силовики провели обыски и задержали восемь наркоторговцев. В одном из клубов была обнаружена большая партия наркотиков, приготовленных для реализации. Владельцы заведений и представители ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране, организовали акцию протеста перед зданием парламента. Дождь значительно сократил число участников акции протеста. Оставшиеся превратили митинг в дискотеку.
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