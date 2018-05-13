Антинаркотический рейд в ночных клубах Тбилиси привел к акции протеста

В нем приняли участие около пяти тысяч человек. По мере роста количества собравшихся возле здания парламента акценты смещались, и в итоге манифестанты потребовали уже отставки главы правительства и министра внутренних дел.