Россельхознадзор предупредил о возможных ограничениях на поставку продукции из Армении

Россию. Россельхознадзор сообщил о возможном введении ограничений на поставку подкарантинной продукции из Армении

«В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для Республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию Российской Федерации из Республики Армения», — говорится в сообщении ведомства.

В мае Россельхознадзор усилил контроль за пропускным пунктом «Верхний Ларс». В ходе инспекции, проходившей с 3 по 9 мая, ведомство выявило 7 случаев обнаружения моли на томатах и цветочного трипса на огурцах.

«По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля при поставках подкарантинной продукции из Армении в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения, за период с 3 по 9 мая 2018 года было выявлено 7 случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов — томатная минирующая моль (Tuta absoluta) на томатах и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) на огурцах. Указанная продукция возвращена экспортёру», — указывает Россельхознадзор.