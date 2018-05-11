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Армения усилила контроль над продукцией после заявления Россельхознадзора
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Армения усилила контроль над продукцией после заявления Россельхознадзора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Капитал страны
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Армянские власти ужесточают контроль над плодоовощной продукцией после заявления Россельхознадзора о возможности введения временных ограничений на ввоз в РФ помидоров и огурцов из Армении, сообщили в Госслужбе безопасности пищевых продуктов республики.
Накануне Россельхознадзор сообщил, что при поставках подкарантинной продукции из Армении в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных армянской Госслужбой безопасности пищевых продуктов, за период с 3 по 9 мая было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов — томатной минирующей моли на томатах и западного (калифорнийского) цветочного трипса на огурцах
В ведомстве заявили, что случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для Армении карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию РФ.
"Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении выясняет вместе с Россельхознадзором все обстоятельства. Одновременно служба уже осуществила необходимые мероприятия для ужесточения контроля на плодоовощной продукцией", — говорится в сообщении армянского ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается также, что «проблематичный груз» уже возвращен экспортеру, а сама проблема была связана только с этой партией. «Никаких ограничений на экспорт другой плодоовощной продукции нет», — отмечается в сообщении.
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