Армению обманули так же, как и Украину в 2013 году

Со второй попытки парламент Армении избрал лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны. 59 депутатов, включая членов правящей Республиканской партии Армении, которые неделю назад выступили против, проголосовали «за», а 42 человека отказались поддержать его кандидатуру.

«Избрание Пашиняна не поможет преодолеть политический кризис в Армении. То, что сейчас происходит, и есть продолжение кризиса. Вместо того, чтобы позволить зафиксировать победу революции, избрать технического премьер-министра и поступить в соответствии с законом, то есть дождаться выборов, когда (и если!) за него проголосуют избиратели, Пашинян решил узурпировать власть и принудить парламент здесь и сейчас проголосовать за него в качестве временно исполняющего премьер-министра. Ради этого он фактически пошёл на предательство идеалов революции, заручившись поддержкой армянского олигархата. Того самого, против которого люди выступали на улице», — заявил в интервью изданию Ukraina.ru доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По словам политолога, партия Пашиняна могла бы заручиться поддержкой большинства избирателей на парламентских выборах, если бы он смог сохранить свою популярность на протяжении двух месяцев, однако, осознавая маловероятность такого исхода, политик решил использовать волну, которая сейчас поднята в обществе, чтобы узурпировать пост премьер-министра.

«Пашинян приходит на пост временного главы правительства, чтобы занять его на постоянной основе. Для этого он должен набирать очки, однако бороться с олигархатом по-настоящему он не может, потому что уже договорился с ним. Гагик Царукян и его парламентский блок не просто так же поддержали кандидатуру Пашиняна и обеспечили его избрание. А кто такой Царукян? Это один из крупнейших армянских олигархов, которые разворовывали страну и против которых выступила улица», — сказал Мирзаян.

В результате конституционной реформы Армения преобразовалась из президентской в парламентскую республику, то есть полномочия премьер-министра значительно расширились. Национальное собрание избрало на эту должность Сержа Саргсяна , возглавлявшего Армению в течение 10 лет. Эта новость вызвала негодование населения, и оно вышло на массовые акции протеста под руководством Пашиняна. Всего через шесть дней Саргсян подал в отставку.

«Самая большая ошибка Сержа Саргсяна в том, что он обманул население, когда пообещал не идти на выборы, а затем пошёл. В этом плане ситуация в Армении была похожа на ситуацию на Украине, когда население живёт в условиях безнадёги, но им обещают, что по щелчку сейчас всё изменится, произойдёт некое событие, которое изменит ситуацию в лучшую сторону. На Украине это было подписание соглашения о евроассоциации, а в Армении — долгожданный уход Саргсяна, после которого премьер-министром станет новый человек, который сделает что-то к лучшему. В обоих случаях людей обманули, и из-за крушения последней надежды они вышли на улицы», — объяснил Мирзаян.

Эксперт добавил, что к ошибкам Саргсяна во внутренней политике можно также отнести неспособность провести реформы, побороть коррупцию и обуздать собственного брата-коррупционера Александра. При этом на внешней арене он вёл себя грамотнее, не совершая шагов, которые могли привести к внешнеполитическому кризису, например признание независимости Нагорно-Карабахской республики.