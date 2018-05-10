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Германия депортировала спецрейсом 68 грузин
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Германия депортировала спецрейсом 68 грузин 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Реадмиссия 68 граждан Грузии, которые в нарушение законов находились в Германии, была осуществлена в ночь на 10 мая спецрейсом из Дюссельдорфа в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
По данным МВД Грузии, процесс совместно контролировался грузинскими и немецкими правоохранительными органами, а также европейскими полицейскими структурами.
Грузия вновь пообещала продолжить активное сотрудничество с европейскими странами на данном направлении, чтобы избежать проблем с введенным в прошлом году безвизовым режимом.
Германия и некоторые другие страны ЕС жалуются на большое количество криминальных элементов из Грузии, а также соискателей статуса беженца.
В феврале из Германии уже была осуществлена высылка 65 граждан Грузии.
В 2017 году убежище за рубежом попросило 10 тыс. 455 граждан Грузии, это на 35% больше данных 2016 года.
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