Германия депортировала спецрейсом 68 грузин

Реадмиссия 68 граждан Грузии , которые в нарушение законов находились в Германии, была осуществлена в ночь на 10 мая спецрейсом из Дюссельдорфа Тбилиси , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

По данным МВД Грузии, процесс совместно контролировался грузинскими и немецкими правоохранительными органами, а также европейскими полицейскими структурами.

Грузия вновь пообещала продолжить активное сотрудничество с европейскими странами на данном направлении, чтобы избежать проблем с введенным в прошлом году безвизовым режимом.

Германия и некоторые другие страны ЕС жалуются на большое количество криминальных элементов из Грузии, а также соискателей статуса беженца.

В феврале из Германии уже была осуществлена высылка 65 граждан Грузии.

В 2017 году убежище за рубежом попросило 10 тыс. 455 граждан Грузии, это на 35% больше данных 2016 года.