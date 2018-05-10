В Азербайджане столетний ветеран рассказал о военных годах

БАКУ , 10 мая — РИА Новости . Участник Великой Отечественной войну Меджид Гулиев совершенно не говорил по-русски. Зная только — «да» и «нет», он все равно умудрялся общаться с однополчанами, ведь в те страшные годы, независимо от языка и религии, все бойцы были друг другу братьями, родными.

Так в беседе с корреспондентом Sputnik Азербайджан вспоминал военные годы сам ветеран.

Гулиев Меджид Джавад оглу, которому седьмого июня исполняется сто лет, всю жизнь прожил в родном азербайджанском селе Мустафаагалы.

Свой боевой путь Гулиев начинал на Северном Кавказе, в Моздоке

"Великая Отечественная война была очень тяжелой, холодной, ужасной. У нас не было нормальной одежды, еды. Вся армия находилась в тяжелом положении", — вспоминает ветеран.

Франция и "Поначалу немцы продвигались быстро. Они дошли до реки Терек, а СШA Англия нам не помогали. По ходу войны они увидели, что если СССР проиграет, они уже не смогут справиться с немцами, поэтому они поменяли политику и стали помогать Союзу", — продолжает он.

В боях под Моздоком Гулиев был тяжело ранен. В военном госпитале в Тифлисе он пролежал полтора месяца, после чего прошел курс восстановления. Затем солдата направили в тренировочный лагерь «Авчала» в Грузии . Там он заново прошел военную подготовку и вернулся на фронт в составе 416-й дивизии, укомплектованной из азербайджанцев.

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