Цена Победы: в Азербайджане вспомнили годы войны

Азербайджан отметил День Победы. В Баку акция «Бессмертный полк» прошла в Наримановском районе. Среди участников была и корреспондент «МИР 24» Арзу Юнус.

Подняты флаги стран бывших союзных республик. Звучат песни военных лет. Поздравить ветеранов собрались политики, дипломаты, деятели культуры, родственники.

«Моему отцу было всего 16 лет, когда он отправился на фронт. В 1942 году воевал в Сталинграде. В первом же бою он пошел один в атаку и уничтожил 36 фашистов. У него было много осколков», — вспоминает дочь погибшего солдата.

В годы войны из Азербайджана на фронт отправились более 600 тысяч бойцов, среди них 40 тысяч добровольцев. Свыше 300 тысяч погибли. Азербайджанские солдаты сражались и в самых тяжелых и масштабных боях.

К ветерану Леониду Осадченко приехали родные и друзья. Ветеран с удовольствием рассказывает о суровых годах войны.

«В юные годы во время войны я находился в партизанах. Мне было 16 лет. Мы в лесу вели определенную работу. Жили в селе, дома, разыскивали немцев: где квартируются, какая у них техника, какое оборудование, что новенького. Потом докладывали, ходили в лес партизаном. Кроме информации, возили им продукты питания: хлеб, сахар, масло, мясо», — вспоминает Леонид Одсаченко, председатель Совета ветеранов Украинского конгресса Азербайджана.

Ветеранов страны поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой. Глава государства возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Отметим, что на бакинских заводах производилось более 130 видов оружия. Азербайджан снабжал фронт горючим, хлопком и пищевыми продуктами. Сейчас в стране проживают 460 ветеранов Великой Отечественной.

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