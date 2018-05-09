Новый премьер Армении встретился с членами уходящего правительства 

Первыми, с кем переговорил Пашинян, въехав в премьерскую резиденцию, стали руководители финансового блока правительства, а также глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Исполняющие обязанности министра финансов Вардан Арамян и председателя Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян отчитались перед новым главой правительства о состоянии госбюджета Армении. По состоянию на начало апреля, до начала массовых протестных акций, частично парализовавших страну, доходы государства составили около 690 миллионов долларов. Этот показатель можно считать удовлетворительным — озвученная цифра немногим больше аналогичного показателя прошлого года, и потому Пашинян попросил собеседников до формирования нового правительства «надлежащим образом выполнять доходные и расходные показатели».
Наверняка известно лишь то, что свой пост покинет и.о. министра обороны Виген Саркисян, который также встретился с Пашиняном и был уведомлен о своей скорой отставке. Позже, на пресс-конференции, глава оборонного ведомства заявил, что не покинет должность до момента назначения нового правительства. По его словам, после отставки он не собирается покидать политику: «Стране и обществу можно служить на разных уровнях».
Напомним, что исполняющие обязанности министры — в основном представители РПА, которая объявила об уходе в деятельную оппозицию. При этом разброда и шатания в партии, как того можно было ожидать, сегодня не наблюдается. «Мы будем институциональной оппозицией, неким рупором нынешнего политического многоголосия, у нас есть соответствующий опыт, поскольку в 90-х годах прошлого века мы были оппонентами действующей власти», — заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян. Поэтому Пашинян, пришедший к власти благодаря РПА — республиканцы дали ему десять голосов, необходимых для избрания, — оказался в непростой ситуации. Теперь формировать правительство ему придется из «революционного меньшинства»: объединения прозападных общественных организаций «Елк», старейшей армянской партии «Дашнакцутюн», и контролируемой крупнейшим олигархом страны Гагиком Царукяном партии «Процветающая Армения», не имеющей, в отличие от первых двух, какой-либо внятной идеологии, кроме обязательного прославления своего лидера. Вероятно, понимая нетривиальность задачи, Пашинян уже заявил, что каких-то радикальных чисток в госаппарате он не планирует. О своем уходе уже заявили заместители министра обороны и глава аппарата правительства.
Но в ближайшие дни Никола Пашиняна больше будет занимать внешняя политика. Первым мировым лидером, с которым рассчитывает встретиться армянский премьер, станет президент России Владимир Путин. О намерении лично поговорить с российским лидером Пашинян заявил сразу после избрания, и в Москве подтвердили, что переговоры могут состояться 14 мая в Сочи, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Состоялся телефонный разговор президента России с армянским премьером. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.