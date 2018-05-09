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Море цветов, свечи и слезы: как в Тбилиси отметили 9 мая
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Море цветов, свечи и слезы: как в Тбилиси отметили 9 мая 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Праздничные мероприятия в День Победы 9 мая в Тбилиси по традиции состоялись у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси отметили этот день
Чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, 9 мая в тбилисский парк Ваке, где горит Вечный огонь и находится могила Неизвестного солдата, приходят тысячи людей. Среди них — представители руководства Грузии, лидеры разных политических партий и общественных организаций, ветераны и члены их семей, и простые жители Тбилиси, которые вспоминают этот праздник.
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