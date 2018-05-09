Море цветов, свечи и слезы: как в Тбилиси отметили 9 мая

Праздничные мероприятия в День Победы 9 мая в Тбилиси по традиции состоялись у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как в Тбилиси отметили этот день

Чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, 9 мая в тбилисский парк Ваке, где горит Вечный огонь и находится могила Неизвестного солдата, приходят тысячи людей. Среди них — представители руководства Грузии, лидеры разных политических партий и общественных организаций, ветераны и члены их семей, и простые жители Тбилиси, которые вспоминают этот праздник.