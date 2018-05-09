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Российский дипломат поздравил народ Грузии с 9 мая
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Российский дипломат поздравил народ Грузии с 9 мая 

Sputnik Грузия 55 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Глава Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии Евгений Конышев в День Победы 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Тбилиси. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что заявил дипломат в интервью агентству
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