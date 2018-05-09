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Российский дипломат поздравил народ Грузии с 9 мая
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Российский дипломат поздравил народ Грузии с 9 мая
Sputnik Грузия
55 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Глава Секции интересов
РФ
при Посольстве
Швейцарии
в
Грузии
Евгений Конышев в День Победы 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в
Тбилиси
. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что заявил дипломат в интервью агентству
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